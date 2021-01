União Europeia denuncia condição de migrantes na Bósnia

A vida de centenas de migrantes na fronteira da Bósnia com a União Europeia (UE) está em perigo e sua situação "é totalmente inaceitável", denunciou neste sábado um representante especial europeu no país.



Depois que um incêndio arrasou um acampamento próximo à cidade bósnia de Bihac, em 23 de dezembro, cerca de mil migrantes estão desabrigados em meio ao inverno bósnio. "A situação é totalmente inaceitável. A vida e os direitos fundamentais de centenas de pessoas estão seriamente em risco", declarou o representante especial da UE na Bósnia, Johann Sattler, após se reunir com o ministro bósnio da Segurança, Selmo Cikotic, para discutir a situação.



O acampamento de Lipa foi abandonado no fim de dezembro pelas equipes da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que consideraram que o mesmo não reunia condições para abrigar pessoas durante o inverno, uma vez que não contava com eletricidade ou água corrente. Em protesto, os migrantes incendiaram o local.



A OIM e a Comissão Europeia, que financia centros de acolhimento de migrantes na Bósnia, pediram a reabertura de outro centro em Bihac, mas autoridades locais e regionais não concordaram.



Cerca de 8,5 mil migrantes que sonham em se instalar na Europa ocidental encontram-se na Bósnia, onde 6 mil estrangeiros vivem em centros de acolhimento, enquanto de 2,5 mil a 3 mil sobrevivem sem abrigo, segundo a OIM.