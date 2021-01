Deslizamento de terra na Noruega deixa três mortos e sete desaparecidos

Uma pessoa foi encontrada morta nos escombros após um deslizamento de terra na Noruega, elevando o número de mortos para três, disseram as autoridades neste sábado(2), continuando a operação de resgate para encontrar sete desaparecidos.



"Ainda temos esperança de encontrar sobreviventes", disse Roy Alkvist, um dos oficiais de socorro, a jornalistas três dias depois de um impressionante deslizamento de terra que deixou 10 feridos em uma cidade a nordeste de Oslo.



Na manhã de sábado, a chefe da polícia local Ida Melbo Øystese disse que esperava encontrar sobreviventes nas bolsas de ar restantes de edifícios que permanecem parcialmente intactos.



"Construímos um caminho de evacuação para poder sair rapidamente (da área do desastre) e agora podemos continuar trabalhando durante a noite", disse um dos responsáveis pela operação, Knut Halvorsen.



Em Ask, no município de Gjerdrum, com 5 mil habitantes e a 25 km da capital norueguesa, o solo afundou na manhã de 30 de dezembro, provocando a evacuação de mil pessoas que não puderam voltar para a região, que permanece instável.



A terra desmoronou novamente durante as primeiras horas do sábado. "Estamos em um hotel ... é uma situação completamente surreal e terrível", disseram à AFP dois moradores evacuados, Olav Gjerdingen e Sissel Meyer Gjerdingen.



Cerca de dez construções e 31 casas desabaram e algumas foram movidas mais de 400 metros.



A Autoridade Norueguesa de Água e Energia (NVE) estima que o deslizamento de terra ocorreu em uma área de aproximadamente 350 por 800 metros.



Dez pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente e teve que ser transferida para Oslo.



A primeira-ministra Erna Solberg, que viajou ao local, ressaltou que este deslizamento de terra foi "um dos maiores" que seu país já conheceu.