Atentado com carro-bomba deixa cinco mortos no nordeste da Síria

Cinco pessoas, incluindo pelo menos três civis, foram mortas no nordeste da Síria, neste sábado (2), na explosão de um carro-bomba perto de uma feira na cidade de Ras al-Ain, controlada pela Turquia - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



Segundo esta ONG, quatro pessoas ficaram feridas, e algumas se encontram em estado grave.



Ras al-Ain está sob controle das forças turcas e de seus aliados rebeldes sírios desde uma ofensiva lançada por Ancara no nordeste da Síria, em outubro de 2019, para expulsar a principal milícia curda, a Unidades de Proteção Popular (YPG).



A ofensiva de Ancara lhe permitiu assumir o controle em sua fronteira de uma faixa de território de 120 quilômetros de extensão e cerca de 30 quilômetros de largura, que se estende das cidades de Tal Abyad a Ras al-Ain.



Desde então, os ataques têm sido frequentes na região.



Em 10 de dezembro, 16 pessoas, entre elas dois civis e três soldados turcos, foram mortas em uma explosão semelhante, em um posto de controle em Ras al-Ain.



Em julho, pelo menos oito pessoas, incluindo seis civis, foram mortas na explosão de uma bomba, instalada em uma motocicleta, em uma feira de verduras local.



A guerra na Síria já deixou mais 387.000 mortos e milhões de refugiados desde seu início, em 2011, com a repressão brutal aos protestos contra o governo.