Ópera volta a Sydney após nove meses de pausa pela covid-19

A Ópera de Sydney dá, neste sábado (2), os retoques finais para preparar o que se anuncia como um espetáculo deslumbrante, ao apresentar pela primeira vez desde março uma ópera com público.



"The Merry Widow" estreia na próxima terça-feira (5) para um público que deve usar máscara e ocupará 75% da capacidade da Opera House.



É um sinal de esperança para a indústria das artes cênicas, paralisada pela pandemia, disse à AFP seu diretor artístico, Lyndon Terracini.



"Voltar ao teatro foi um momento muito emocionante para todos os participantes", contou.



"Acho que, ao longo deste ano, outros teatros de ópera vão abrir muito em breve, e as pessoas voltarão ao teatro com um sentimento de esperança", acrescentou.



Graças ao sucesso da Austrália na contenção do vírus, permitiu-se durante meses a presença de público no interior de lugares, fechados, incluindo a Ópera de Sydney, na cidade mais populosa do país.



Agora, no momento em que os artistas preparavam sua noite de estreia, um surto na cidade obrigou as autoridades a aumentarem as restrições. Por isso, decretou-se o uso de máscaras nos transportes públicos e em muitos locais fechados a partir da meia-noite de sábado.



O surto de mais de 180 casos surgiu pela primeira vez em dezembro, no nordeste de Sydney e, desde então, gerou outros focos de propagação, incluindo Melbourne.



Algumas áreas de Sydney permanecem fechadas, e as autoridades sugeriram que mais restrições podem ser necessárias para retardar a propagação do vírus. Entre as medidas, pode haver mudanças para o público durante as apresentações em ambientes fechados.



Julie Lea Goodwin, que está liderando o programa junto com Alexander Lewis, disse estar encantada por poder voltar a atuar, mas, após uma pausa de nove meses, a incerteza da pandemia continua à espreita.



"Não tenho ideia do que nos espera", desabafou Julie.



A Austrália registrou mais de 28.400 casos do vírus e 909 mortes relacionadas à covid-19, em uma população de aproximadamente 25 milhões.