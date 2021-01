Venezuela retoma confinamento parcial após relaxar controle

O governo da Venezuela anunciou que irá retomar na próxima segunda-feira seu plano de confinamento parcial devido à pandemia de Covid-19, após relaxar o controle em dezembro.



"O presidente Nicolás Maduro, em atenção ao desenvolvimento epidemiológico da Covid-19 no mês de dezembro, decidiu retomar o esquema 7+7, com o início da quarentena radical à meia-noite de 4 de janeiro, até o dia 10", tuitou hoje a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez.



O plano "7+7" alterna sete dias de "quarentena radical", quando todo o comércio é obrigado a fechar, salvo o essencial, com sete dias de "flexibilização", em que a retomada das atividades é permitida. O governo começou a aplicá-lo em junho e o manteve até dezembro, quando Maduro relaxou o controle para o Natal, incluindo o toque de recolher imposto aos municípios fronteiriços.



O presidente socialista alertou para "um aumento leve, mas significativo", das infecções em dezembro, encerrado com quase 11 mil novos casos e 127 mortos, segundo cifras oficiais, questionadas pela oposição e por organizações como a Human Rights Watch.



O país acumula 113.558 casos da doença e 1.028 mortos, segundo o balanço oficial. A pandemia afeta a Venezuela em meio a uma crise econômica que dificulta o confinamento, uma vez que oito em cada 10 famílias não possuem renda suficiente para comprar a cesta básica, segundo um estudo acadêmico.



