Congresso elimina veto de Trump a orçamento da Defesa

O Congresso americano impôs nesta sexta-feira uma derrota ao presidente Donald Trump, que vive suas últimas semanas no comando da Casa Branca, ao votar pela eliminação do veto presidencial ao orçamento da Defesa. Esta é a primeira vez que os congressistas revertem um de seus vetos.



Com uma votação por 81 a 13 a favor da eliminação do veto, mais do que os dois terços necessários, o Senado, controlado pelos republicanos, aprovou a lei de orçamento da Defesa por 740,5 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2021. A Câmara dos Representantes já havia votado esta semana a favor de reverter o veto, por 322 votos a 87.



Ambas as câmaras haviam aprovado a lei de orçamento no começo de dezembro, por ampla maioria, mas Trump, citando uma série de objeções, vetou a mesma no último dia 23. Não houve reação imediata hoje por parte do presidente.



O voto pela eliminação, uma reprimenda a Trump, aconteceu durante uma sessão extraordinária de ano novo convocada após o veto presidencial, e deve ser o ato final do atual Congresso. Os novos membros prestarão juramento no próximo domingo, a 17 dias de Joe Biden assumir a presidência do país.