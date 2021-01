Papa Francisco: 'Mundo precisa de vacina para o coração em 2021'

Papa conclamou os cristãos à uma vida mais fraterna (foto: AFP/Vaticano) Papa Francisco disse nessa sexta-feira (1/01) que 2021 será "um bom ano" se as pessoas cuidarem umas das outras e salientou que, além de uma vacina contra o coronavírus, o mundo precisa de uma "vacina para o coração". disse nessa sexta-feira (1/01) queserá "um bom ano" se as pessoas cuidarem umas das outras e salientou que, além de uma vacina contra o coronavírus, ode uma "".





"Não é bom conhecer muitas pessoas e muitas coisas se não tomarmos conta delas. Este ano, enquanto esperamos pela recuperação e novos tratamentos, não negligenciemos os cuidados. Porque, além da vacina para o corpo, precisamos da vacina para o coração, que é o cuidado. Será um bom ano se cuidarmos dos outros", disse.









O Papa Francisco foi impedido de presidir a esta missa e também às vésperas de 31 de dezembro de 2020, por causa de uma dor ciática, segundo o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.





Jorge Bergoglio deixou, no entanto, a homilia escrita para que o Cardeal Parolin pudesse ler as suas palavras aos poucos participantes e meios de comunicação social que puderam estar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, devido às medidas preventivas para evitar a propagação do coronavírus. A missa foi celebrada sem os fiéis e numa basílica vazia.





O Papa enfatizou três palavras - bênção, nascimento e encontro - , e salientou o papel da Virgem Maria, neste dia em que a Igreja Católica também celebra o 54.º Dia Mundial da Paz, este ano sob o lema "A cultura do cuidado como caminho para a paz".





"Não estamos no mundo para morrer, mas para gerar vida", disse o Papa, acrescentando: "O primeiro passo para dar vida ao que nos rodeia é amá-la dentro de nós próprios.





Sublinhou a importância de "educar o coração para cuidar, para valorizar as pessoas e as coisas", para que as sociedades cuidem dos outros e do mundo.





Considerou que "o mundo está seriamente contaminado por dizer coisas más e por pensar mal dos outros, da sociedade, de si próprios", e assegurou que "a maldição corrompe, faz tudo degenerar" e que "a bênção regenera, dá força para recomeçar".





No final da homilia, Francisco perguntou-se a si próprio o que as pessoas deveriam encontrar no início de 2021 e respondeu: "Seria bonito encontrar tempo para alguém. O tempo é uma riqueza que todos temos, mas da qual temos inveja, pois queremos usá-lo apenas para nós próprios".





Assim, encorajou as pessoas a dedicarem momentos aos outros, especialmente aos "que estão sós, aos que sofrem, aos que precisam de ser ouvidos e cuidados".





O calendário das celebrações do Natal do Vaticano continua até 6 de janeiro com a Missa da Epifania do Senhor.