Monólito misterioso aparece agora no Canadá

Um monólito misterioso - similar aos que já apareceram brevemente nos Estados Unidos, Holanda, Polônia e Romênia - agora surgiu em Toronto, no Canadá - informa a imprensa local nesta sexta-feira (1o).



Uma estrutura de quatro metros de altura, feita de metal brilhante e aparentemente oca, estava localizada no litoral da cidade na véspera de Ano Novo.



Não é a primeira a surgir no país, com outras estruturas já reportadas em Vancouver e em Winnipeg.



Em imagens divulgadas nas redes sociais, o monólito aparece com o centro de Toronto ao fundo, incluindo a famosa "CN Tower".



Moradores se dividiram entre confusos e ansiosos para tirar suas fotos ante a instalação que muitos consideram ser um obra de arte deixada por extraterrestres, ou uma promoção para um filme.



Outros temem que o monólito atraia multidões para a região de Humber Bay, burlando as recomendações das autoridades para que as pessoas fiquem em casa para impedir a disseminação da covid-19.



Ninguém assumiu a responsabilidade por este monólito, ou por qualquer outro que apareceu em diferentes partes do mundo e depois desapareceu.



A estrutura foi vandalizada com tinta vermelha na sexta-feira.



O deles, avistado em novembro passado no deserto de Utah, nos Estados Unidos, atraiu atenção mundial. Muitos viram nessa estrutura uma semelhança com os monólitos extraterrestres que catalisam o progresso da humanidade no filme "2001 Uma Odisseia no Espaço ", do diretor Stanley Kubrick.