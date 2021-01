Sérvia inaugura trecho do gasoduto russo Turkstream

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou nesta sexta-feira (1o) a inauguração de um trecho de um gasoduto russo, projeto que, segundo Belgrado, será crucial para garantir o abastecimento de energia à Sérvia.



Com 403 quilômetros de extensão, a seção sérvia do gasoduto vai de Zajecar (leste da Sérvia) a Horgos, perto da fronteira com a Hungria. Faz parte do projeto TurkStream, com o qual a Rússia forneceria gás da Turquia à Europa Central.



"Esta manhã, às 6h locais (2h em Brasília), o gás começou a fluir da Bulgária e entrou no gasoduto construído na Sérvia", disse Vucic em sua conta no Instagram, acrescentando que "é um grande dia para a Sérvia!".



Em um ato na localidade de Gospodjinci (norte), Vucic disse que a inauguração deste gasoduto é "chave para o futuro desenvolvimento da Sérvia" e permitirá ao país se dotar de "estabilidade e segurança energética".



O embaixador russo em Belgrado, Aleksandar Bocan-Harcenko, afirmou que o gasoduto "proporcionará segurança energética a toda região da Europa Central", em declarações à emissora pública RTS.



TurkStream é um projeto ambicioso da Turquia e da Rússia, cujo objetivo é transportar gás pelo mar Negro.



De acordo com o presidente da empresa russa Gazprom, Alexei Miller, seis países receberão gás por meio do TurkStream: Bósnia, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Romênia e Sérvia.



