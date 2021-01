Oito jovens morrem em uma festa na Bósnia após serem intoxicados com gás

Oito jovens morrem em uma festa na Bósnia após serem intoxicados com gás

Cubanos chegam com susto a 2021 em meio à ampla reforma econômica

Cubanos chegam com susto a 2021 em meio à ampla reforma econômica

Monólito misterioso aparece agora no Canadá

Monólito misterioso aparece agora no Canadá

Sérvia inaugura trecho do gasoduto russo Turkstream

Sérvia inaugura trecho do gasoduto russo Turkstream

Fadista Carlos do Carmo, "a voz de Lisboa", morre em Portugal

Fadista Carlos do Carmo, "a voz de Lisboa", morre em Portugal