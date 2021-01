Menos da metade dos Estados apresentou compromissos climáticos

Menos da metade dos Estados apresentou seus novos compromissos climáticos antes do prazo de 31 de dezembro de 2020 - de acordo com documentos apresentados pela ONU.



Nos termos do Acordo de Paris de 2015 (COP21), que visa a manter o aquecimento abaixo de +2°C, ou se possível +1,5°C em comparação com a era pré-industrial, cada signatário foi obrigado a apresentar até o final de 2020 uma nova versão de seus compromissos na luta contra a mudança climática, denominada "Contribuição Determinada em Nível Nacional" (CDN).



Em 1º de janeiro, cerca de 70 dos quase 200 Estados submeteram o texto, mas não exatamente aqueles que mais emitem gases causadores do efeito estufa.



Segundo a última avaliação do grupo Climate Action Tracker (CAT), os 49 Estados - incluindo os 27 da UE - que apresentaram sua nova contribuição em meados de dezembro representam apenas 23,7% das emissões globais.



Desde então, mais 20 Estados enviaram seus documentos. A maioria representa uma pequena parte das emissões, mas também há economias maiores, como Coreia do Sul e Argentina.



Devido à pandemia, muitos governos disseram que não vão cumprir os prazos, e agora todos os olhos estão voltados para a reunião adiada da ONU sobre o clima (COP26), em Glasgow.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que "construir uma coalizão para a neutralidade do carbono até 2050 será o centro da ambição da ONU em 2021".



Os defensores do clima esperam que a China, o maior emissor do mundo, mantenha a promessa do presidente Xi Xinping de atingir a neutralidade de carbono até 2060.



Os Estados Unidos também não apresentaram uma nova contribuição, mas o presidente eleito Joe Biden prometeu retomar o assunto.



Segundo a ONU, seria necessário reduzir as emissões em 7,6% ao ano entre 2020 e 2030 para limitar o aquecimento a +1,5°C.