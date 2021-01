França amplia horário do toque de recolher da população por COVID-19

(foto: MEHDI FEDOUACH / AFP)

O horário do toque de recolher em vigor em toda França será estendido em 15 departamentos do leste do país a partir deste sábado (2/01), como parte da luta contra ada COVID-19 - anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (1º/01)."O vírus continua circulando na França (...) com umaentre os territórios", explicou o porta-voz do governo, Gabriel Attal, ao canal TF1, especificando que, nos referidos departamentos, o toque de recolher começará às 18h, em vez do horário atual das 20h."Se a situação se agravar ainda mais em alguns territórios, tomaremos as decisões que forem", acrescentou, ao responder sobre um possível reconfinamento da população.O governo impôs aos franceses um toque de recolher das 20h às 6h, a partir de 15 de dezembro, dia em que suspendeu o segundo confinamento geral.A covid-19 já matou mais de 64.000 pessoas na França desde o início da pandemia. Na quinta-feira, 20.000 casos foram confirmados nas últimas 24 horas, um número que permanece longe da meta do governo de cair para 5.000 casos