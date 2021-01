Festa para poucos

Tradicional show de fogos na Habour Bridge, em Sidney, que normalmente é acompanhado por uma multidão, desta vez foi restrito a poucas pessoas, por causa de surto do novo coronavírus na cidade (foto: SAEED KHAN/AFP)

Japoneses fizeram fila para oferecer orações no Templo Sensoji, em Tóquio (foto: Philip FONG/AFP)

Bolhas de sabão em Arbil, a capital da região autônoma curda do norte do país (foto: SAFIN HAMED/AFP)

A Times Square, em Nova York, foi cercada para que o entorno ficasse vazio durante o réveillon (foto: Kena Betancur/AFP)

O planeta deixou para trás o sofrido ano de 2020, marcado principalmente pela pandemia do novo coronavírus e que forçou bilhões de pessoas a celebrarem a passagem para o ano-novo em suas casas. As novas ondas da pandemia obrigaram (ou pelo menos recomendavam) que os festejos fossem mais íntimos, após meses de restrições pela COVID-19, que já deixou cerca de 1,8 milhão de mortos em todo mundo.De uma ponta a outra do mundo, as pessoas foram orientadas a assistir aos fogos de artifício e demais celebrações da virada pela televisão – ou pela tela do computador. O pequeno arquipélago de Kiribati e as ilhas Samoa no Pacífico foram os primeiros a chegarem a 2021, ano da esperada da vacina, que trará o controle da pandemia e da reconquista da liberdade.A Nova Zelândia, aplaudida pela gestão da pandemia, deu as boas-vindas ao novo ano uma hora depois, com multidões reunidas em Auckland para ver um show de fogos. Embora continue isolado pelo fechamento das fronteiras, o país pôde celebrar a chegada de 2021 com relativa normalidade – restam apenas algumas restrições. Há meses, não são registrados casos de transmissão local.Em Sidney, a maior cidade da Austrália, os famosos fogos de artifício na Harbour Bridge iluminaram o porto, com uma exibição deslumbrante, diante de poucos espectadores. Os planos de permitir a presença de grande público foram descartados com o surgimento de recente surto, no norte da cidade, que soma em torno de 150 casos.Na Europa, a Itália estabeleceu o confinamento até o dia 7, com toque de recolher a partir das 22h. Assim, os romanos tiveram de assistir, de casa, às festas no Circus Maximus, estádio mais antigo da cidade. Por causa de uma dor ciática, o papa Francisco não presidiu as celebrações litúrgicas programadas para a noite de ontem e a manhã de hoje na Basílica de São Pedro. Em Londres, a cantora norte-americana Patti Smith fez um show em homenagem aos cuidadores do NHS, sistema público de saúde do Reino Unido, que morreram de COVID-19. Teve transmissão na tela de Piccadilly Circus e pelo YouTube.ApreensãoEm Dubai, eram esperadas milhares de pessoas para ver a queima de fogos de artifício e show de iluminação a laser na Burj Khalifa, torre mais alta do mundo – apesar dos novos casos. O uso de máscara era obrigatório. Em Beirute, capital do Líbano, bares, restaurantes e boates reabriram, e grandes festas de fim de ano foram organizadas. Os próximos dias serão de muita preocupação.Tóquio entrou o novo ano em estado de emergência. O país registrou um recorde diário de 1.300 novas infecções pelo novo coronavírus. Celebrações de contagem regressiva nas ruas foram coibidas. Ainda assim, um grupo anti-máscara se reuniu para protestar, com cartazes dizendo, entre outras coisas, que a pandemia é “invenção da imprensa”.Para afugentar as pessoas, a Times Square foi cercada pela prefeitura de Nova York, preocupada com a pandemia. A cantora brasileira Anitta, uma das atrações da noite, reforçou o pedido para que as pessoas não fossem ao local. Os shows tiveram transmissão pela TV.