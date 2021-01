Imprensa eurocética britânica saúda ruptura com a União Europeia

Os jornais eurocéticos da Grã-Bretanha, depois de décadas atacando Bruxelas, comemoram a vitória em suas edições desta sexta-feira, horas após o Brexit se tornar realidade



Para o tabloide "Daily Express", o dia é de festa: "Nosso futuro, nosso Reino Unido, nosso destino", comemora a publicação, que exibe uma imagem da Union Jack com a palavra "FREEDOM" (liberdade).



O Brexit e a vacina contra a Covid-19 fabricada no Reino Unido farão parte de "um trampolim para a recuperação nacional" em 2021, afirmou o premier Boris Johnson ao "Daily Telegraph". Em artigo para esse jornal conservador pró-Brexit, onde trabalhou como jornalista, Johnson promete um ano de "mudanças e esperança", no momento em que o país é duramente golpeado pela pandemia e a crise econômica gerada pela mesma.



Outros jornais, como o "Independent", são cautelosos: "Fora de perigo ou abandonados à deriva?", questiona. Em sua capa, apresenta os diferentes personagens do Brexit, entre eles Boris Johnson, como peixes, uma referência aos direitos de pesca, um dos grandes obstáculos nas negociações com a União Europeia.



"Em meio à crise, sem fanfarra, o Reino Unido põe fim à era europeia", destaca o jornal de esquerda "The Guardian", que considera o Brexit "um trágico erro nacional". "A Grã-Bretanha está, agora, fora da UE. Mas este é um dia de tristeza, não de glória, pois sempre faremos parte da Europa."



"Johnson celebra um futuro 'incrível' para o Reino Unido", estampa o "The Times" (conservador), referindo-se à mensagem de fim de ano do premier a seus compatriotas.



Outros jornais preferiram dedicar suas capas às vacinas contra a Covid-19. "Eis aqui uma razão para voltar a sorrir em 2021", diz o tabloide de esquerda "Daily Mirror", enquanto o "The Sun", pró-Brexit e jornal mais lido do país, consagra sua capa a um chamado a voluntários para que ajudem no programa britânico de vacinação contra a doença.



