França registra 1o caso de nova cepa da covid-19 da África do Sul

O Ministério francês da Saúde anunciou nesta quinta-feira (31) que detectou o primeiro caso na França da nova cepa de covid-19 surgida na África do Sul, poucos dias depois de terem encontrado o primeiro positivo da nova cepa britânica.



Essa variante sul-africana, mais contagiosa, foi diagnosticada na quarta-feira em um homem que vivia na Alsácia (nordeste), perto da fronteira com a Suíça, e que voltava de uma viagem à África do Sul.



Após sua chegada à França, ele sentiu alguns sintomas do coronavírus e fez um teste de PCR na Suíça.



O resultado do teste foi positivo e um sequenciamento do vírus confirmou que ele estava infectado com a variante 501.V2 que surgiu em outubro na África do Sul, onde provocou uma segunda onda agressiva.



O homem infectado, que já está em boas condições, "foi imediatamente isolado em sua casa após o aparecimento dos primeiros sintomas" e "nenhum contato de risco foi identificado", disse o Ministério.



Um primeiro caso da nova cepa britânica de covid-19 já havia sido confirmado na França, em 25 de dezembro, em Tours (centro), em um francês que voltava de Londres.



Todas as pessoas que viajam do Reino Unido e da África do Sul para a França devem se submeter a um teste de coronavírus. Se o teste der positivo, um sequenciamento é realizado para determinar se o indivíduo foi infectado com alguma das novas variantes da covid-19.