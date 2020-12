Morre lenda do teatro francês Robert Hossein, aos 93 anos

O ator e diretor francês Robert Hossein, famoso por suas megaproduções de clássicos como "Os Miseráveis" e "O Corcunda de Notre Dame", faleceu nesta quinta-feira (31), aos 93 anos - informou sua esposa, Candice Patou, à AFP.



Hossein morreu no hospital após sofrer um "problema respiratório", afirmou Candice.



Robert nasceu em 30 de dezembro de 1927 e começou a atuar na adolescência. Seu pai era um compositor iraniano zoroastrista, e sua mãe, uma ortodoxa russa.



Na década de 1960, alcançou a fama, graças a sua interpretação do ardente conde Peyrac na série de filmes de romance barroco "Angelica, Marquesa dos Anjos".



O diretor de arte Roger Vadim o escalou para interpretar o amante suicida de Brigitte Bardot em "O repouso do guerreiro", em 1962.



Nos últimos anos, Robert dedicou sua energia a grandes produções teatrais destinadas a atrair o grande público aos teatros.



"Teatro como verão apenas no cinema", era como anunciava seus fastuosos espetáculos, que incluíram uma produção épica do conto de gladiadores "Ben-Hur", no Stade de France.



"Era o príncipe do teatro para as massas", tuitou Gilles Jacob, ex-presidente do Festival de Cinema de Cannes.