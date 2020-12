Madrid e Londres chegaram a um "princípio de acordo" sobre Gibraltar, que permitirá manter a liberdade de circulação na fronteira entre a Espanha e o enclave britânico localizado no sul da Península Ibérica - anunciou a ministra espanhola de Assuntos Exteriores, Arancha González Laya, nesta quinta-feira (31).



O acordo foi alcançado poucas horas antes da entrada em vigor do Brexit, que acontece nesta quinta à meia-noite (20h em Brasília), evitando, assim, que o limite entre Gibraltar e Espanha se torne uma fronteira "dura" entre Reino Unido e União Europeia (UE), a partir de amanhã.



De acordo com a ministra, Gibraltar se somará ao espaço Schengen, de livre circulação de pessoas da UE.