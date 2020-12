Já é 2021 na Nova Zelândia!

(foto: ReproTwitter/dução) espetáculo de fogo de artifício, a partir da Sky Tower. Com 16 horas a mais em relação ao Brasil (horário de Brasília), a Nova Zelândia já celebra a entrada do ano novo. Na cidade de Auckland, o ano novo foi recebido com umde fogo de artifício, a partir da Sky Tower.





Goodbye 2020! %uD83D%uDC4B



WATCH: New Zealand welcomes 2021 with fireworks in Auckland pic.twitter.com/DkHgNAOlzo — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020





A ilha de Kiritimati, no arquipélago de Kiribati, e o estado de Samoa foram os primeiros países a entrar em 2021. A ilha fica 17 horas à frente do fuso brasileiro.





Devido à pandemia do novo coronavírus, as celebrações que são habituais, com grande número de pessoas, foram bem mais contidas. Algumas, inclusive, foram canceladas.