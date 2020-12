Na França, festas serão reprimidas por 100 mil policiais

A França enviará 100 mil policiais às ruas do país para reprimir festas, reuniões e protestos no último dia do ano. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse ontem que os policiais também ajudarão no cumprimento do toque de recolher, das 20 horas às 6 horas. Em 2019, a noite de ano-novo deixou um rastro de 1.457 carros destruídos em todo o país, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

