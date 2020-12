Ataque com mísseis deixa 25 mortos e 110 feridos no aeroporto de Áden

Um ataque deixou nesta quarta, 30, 25 mortos e 110 feridos no aeroporto de Áden, no Iêmen. O atentado ocorreu pouco depois da aterrissagem de um avião que transportava os ministros do governo recém-formado, que acusa os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, de disparar quatro mísseis - um deles teria atingido o setor de embarque. Nenhum membro do gabinete iemenita foi ferido. Horas depois, autoridades disseram que uma bomba explodiu perto do palácio para onde os ministros haviam sido levados. A Arábia Saudita, que apoia o governo do Iêmen, afirmou que abateu um drone carregado de explosivos pronto para atacar o palácio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.