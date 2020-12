Wall Street fechou nesta quarta-feira em leve alta, em um pregão calmo de fim de ano, no qual o índice industrial Dow Jones anotou um novo recorde.



O Dow subiu 0,24% e chegou a 30.409,56 pontos, uma marca histórica, após a atingida duas sessões atrás. O Nasdaq, das ações de tecnologia, subiu 0,15%, a 12.870,00 pontos, e o S&P; 500 avançou 0,13%, a 3.732,04.



A ação do laboratório britânico Astrazeneca subiu 0,56% na Bolsa de Nova York, após a autorização do Reino Unido para a sua vacina contra a Covid-19.