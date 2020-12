A Colômbia registrou em novembro um desemprego urbano de 15,4% contra 10,4% no mesmo mês de 2019, embora o mercado de trabalho apresente uma leve melhora após o relaxamento das medidas de confinamento pela pandemia, segundo a estatística oficial.



O número anunciado nesta quarta-feira (30) pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE) continua historicamente alto, mas marca uma queda em comparação com outubro (16,8%).



"A pandemia tem um perfil urbano muito importante", afirmou em coletiva de imprensa Juan Daniel Oviedo, diretor da entidade.



Dos 3,2 milhões de desempregados que no país, 1,9 milhão vive nas cidades, segundo o chefe do DANE.