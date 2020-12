Facebook fecha subsidiárias irlandesas no centro de disputa tributária

O Facebook confirmou nesta quarta-feira (30) que vai fechar suas subsidiárias na Irlanda, no centro de um processo tributário nos Estados Unidos.



A gigante da tecnologia californiana confirmou a dissolução da Facebook Ireland Holdings Unlimited Company, enquanto autoridades fiscais americanas a acusam de dever bilhões de dólares em impostos por ter transferido indevidamente seus lucros para o estrangeiro.



Um porta-voz do Facebook disse que a decisão é "parte de uma mudança que melhor corresponde à nossa estrutura operacional" e que as participações das três subsidiárias foram "distribuídas para sua matriz nos Estados Unidos".



Esse fechamento já havia sido antecipado pelo jornal britânico Times e outros meios de comunicação.



O Facebook contestou as acusações das autoridades fiscais dos Estados Unidos, que exigem cerca de 9 bilhões dólares da rede por supostamente subestimar os ativos de propriedade intelectual usados pela empresa.



Mas, de acordo com a firma Mark Zuckerberg, esses ativos já foram repatriados em julho em um movimento "que alinha melhor a estrutura corporativa com onde esperamos ter a maior parte de nossas atividades e pessoas".



O Facebook afirma que pagou globalmente mais de 11 bilhões de dólares em impostos sobre seus ganhos nos últimos três anos, e que sua alíquota efetiva de impostos ultrapassou 20% nos últimos cinco anos.



A notícia chega em meio a negociações paralisadas para um novo acordo fiscal global para distribuir os lucros de empresas multinacionais, incluindo gigantes da tecnologia, e aos esforços de alguns países para impor unilateralmente suas taxas digitais baseadas na renda.



Em novembro, cerca de 75 grandes empresas de tecnologia, incluindo Google e Facebook, apoiaram uma iniciativa francesa prometendo fazer "uma contribuição tributária justa" nos países onde operam.