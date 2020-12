Biden nomeia primeira mulher subsecretária da Defesa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nominou nesta quarta-feira (30) Kathleen Hicks para subsecretária da Defesa, tornando-a a número dois do Pentágono caso seja confirmada pelo Senado.



Hicks, que lidera a equipe de transição de Biden no Pentágono, serviu no Departamento da Defesa sob o mandato do ex-presidente Barack Obama, inclusive como subsecretária adjunta da Defesa para estratégia, planos e forças.



Ela está atualmente no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington.



Biden, que toma posse em 20 de janeiro, também nomeou outro civil, Colin Kahl, que também serviu no governo Obama, a um cargo sênior no Pentágono.



Kahl foi nomeado para ser subsecretário de Defesa para políticas.



Outra mulher, Christine Fox, trabalhou como subsecretária de Defesa por seis meses no governo Obama até se aposentar em 2014, mas não foi confirmada pelo Senado.