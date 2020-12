Deputado republicano eleito pela Louisiana morre de covid-19

Deputado republicano eleito pela Louisiana, Luke Letlow morreu de covid-19 aos 41 anos, dias antes de tomar posse neste domingo como novo membro do Congresso em Washington, informou o porta-voz dele na terça-feira, 29. Letlow venceu a disputa nas urnas no mês passado para substituir seu ex-chefe, o também republicano Ralph Abraham.



Letlow havia sido chefe de gabinete de Abraham e também havia trabalhado para o deputado republicano John Cooksey, entre outros postos. Ele anunciou que havia contraído o novo coronavírus em 18 de dezembro, foi internado no hospital St. Francis e depois transferido para o Ochsner LSU Health Shreveport - Academic Medical Center.



Cerca de 50 membros do Congresso e candidatos já anunciaram testes positivos para covid-19, em momento de avanço da pandemia pelos EUA.



Os legisladores recentemente foram apontados como público preferencial para receber a vacina, a fim de garantir a continuidade do governo. .