Três semanas antes da posse de Biden, Trump ainda insiste que venceu eleição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou ao Twitter há algumas horas para insistir que venceu a disputa eleitoral contra o democrata e presidente eleito Joe Biden. Três semanas antes da posse de Biden, Trump retomou a versão de que centenas de milhares de votos "apareceram misteriosamente" nos Estados cruciais para a disputa no meio da noite na apuração.



O próprio Twitter lembra em mensagem fixada junto às mensagens de Trump que as autoridades eleitorais do país certificaram a vitória de Biden, também confirmada pelo Colégio Eleitoral.



O democrata assume em 20 de janeiro e já reclamou que não estava recebendo todas as informações necessárias da administração atual para a transição de governo.