Rússia amplia sanções contra autoridades britânicas

A Rússia ampliou, nesta quarta-feira (30), suas sanções contra autoridades britânicas, em resposta a medidas semelhantes tomadas por Londres em outubro contra, como resultado do suposto envenenamento do principal adversário russo, Alexei Navalny.



"A Rússia, que parte do princípio da reciprocidade, tomou a decisão de aumentar o número de cidadãos britânicos proibidos de entrar em nosso país", disse o Ministério russo das Relações Exteriores em uma nota, sem especificar a identidade, ou o número de responsáveis envolvidos.



De acordo com a Rússia, os britânicos em questão são "os envolvidos na escalada das sanções antirrussas".



A embaixadora britânica na Rússia, Deborah Bronnert, foi convocada nesta quarta-feira ao Ministério das Relações Exteriores para ser informada da decisão, segundo o comunicado.



O Reino Unido aplicou sanções a sete autoridades russas em outubro, incluindo o chefe dos serviços de segurança (FSB), Alexander Bortnikov, por seu suposto papel no envenenamento de Navalny, assim como no conflito na Líbia.



Crítico feroz do regime de Vladimir Putin, Navalny adoeceu gravemente em 20 de agosto, quando viajava de avião da Sibéria para Moscou. Ele foi rapidamente transferido para o Hospital de la Charité, em Berlim, de onde saiu após várias semanas. Agora, recupera-se, ainda na Alemanha.



Três laboratórios europeus concluíram que ele havia sido envenenado com uma substância neurotóxica do grupo do Novichok, desenvolvida para fins militares na época soviética.