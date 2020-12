Líderes da UE assinam acordo pós-Brexit com o Reino Unido

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram nesta quarta-feira em Bruxelas o acordo que administrará as relações comerciais pós-Brexit com o Reino Unido a partir de 2021.



O texto de mais de 1.200 páginas será transportado a Londres pela Força Aérea britânica, para receber a assinatura do primeiro-ministro Boris Johnson antes da implementação provisória a partir de 1 de janeiro.



Em um comunicado oficial, Michel afirmou que o documento assinado nesta quarta-feira constitui "um acordo justo e equilibrado que preserva os interesses da UE e cria estabilidade e previsibilidade para cidadãos e empresas".



A UE, apontou Michel, está sempre "pronta para trabalhar lado a lado" com o Reino Unido em temas de interesse comum, como ações contra a mudança climática ou a resposta à pandemia de coronavírus.



Em Londres, o Parlamento deve discutir e ratificar o acordo antes do fim do ano.



O Parlamento Europeu se reunirá apenas no fim de fevereiro para ratificar o tratado e por este motivo a UE precisou aprovar a implementação provisória a partir de janeiro.



O Reino Unido saiu da União Europeia em 31 de janeiro e a partir das 23H00 GMT de 31 de dezembro também estará fora do mercado único e da união alfandegária do bloco.



O acordo, de mais de 1.200 páginas e negociado durante a maior parte do ano, pauta como funcionará a relação comercial entre as duas partes.