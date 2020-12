Alemanha registra pela primeira vez mais de 1.000 mortes por covid-19 em 24 horas

A Alemanha registrou mais de 1.000 mortes provocadas pela covid-19 em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia, anunciou o instituto de vigilância sanitária Robert Koch (RKI).



O país registrou 1.129 mortes em apenas um dia e 22.459 contágios, informou o instituto.



O recorde anterior havia sido registrado na quarta-feira da semana passada, com 962 óbitos.



A covid-19 provocou 32.107 mortes na Alemanha desde o início da pandemia.



O RKI já havia alertado que os números dos últimos dia estavam incompletos porque as autoridades de saúde regionais não haviam enviado todos os dados por causa das festas de Natal.



Assim, os números de infecções e mortes confirmadas caíram durante o fim de semana.



A Alemanha está sendo duramente afetada pela segunda onda do coronavírus, o que levou o governo a retomar medidas de confinamento parcial até 10 de janeiro no mínimo.



No domingo, o país iniciou a campanha de vacinação, assim como outros países europeus. Os residentes de casas de repouso, pessoas com mais de 80 anos e profissionais de saúde são os primeiros a receber a vacina da Pfizer-BioNTech.