Um soldado sírio morto após bombardeio israelense perto de Damasco

Um soldado sírio foi morto e três outros ficaram feridos em um bombardeio israelense nesta quarta-feira contra uma posição militar perto de Damasco, informou a agência estatal síria Sana, citando uma fonte militar.



"Hoje [quarta-feira] às 1:30 [22:30 GMT], o inimigo israelense lançou um ataque aéreo, com projéteis vindos do norte da Galileia que visavam uma unidade de nossas forças de defesa aérea na região de Nabi Habeel", perto de Damasco, declarou a fonte militar.



"Nossa defesa aérea neutralizou alguns dos mísseis, o que causou um mártir, feriu três soldados e causou danos materiais", acrescentou.



De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, o bombardeio israelense atingiu posições do Hezbollah libanês e da defesa aérea síria, próximo à cidade síria de Zabadani (sudoeste), nas redondezas da fronteira libanesa.



O exército israelense, que normalmente não divulga os detalhes de suas operações, não confirmou nem negou a informação. "Não comentamos as informações da mídia estrangeira", disse um porta-voz à AFP.



Israel realizou centenas de bombardeios na Síria desde o início da guerra em 2011 contra as tropas do governo, forças aliadas iranianas e combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah.



Em 25 de dezembro, pelo menos seis combatentes apoiados pelo Irã - paramilitares não sírios - perderam suas vidas em um bombardeio israelense de suas posições na província de Hama (oeste), de acordo com o OSDH.