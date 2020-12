Estátua de Lincoln e homem negro ajoelhado é removida de Boston

Uma estátua de Abraham Lincoln ao lado de um escravo ajoelhado recém-libertado foi removida nesta terça-feira (29) em Boston por ordem do gabinete do prefeito, informou o noticiário da televisão local.



O contraste entre o Lincoln totalmente vestido e um homem negro quase nu de joelhos foi considerado humilhante e, em junho, o conselho de artes da cidade decidiu a favor de sua remoção.



"A decisão de remoção reconhece o papel da estátua em perpetuar preconceitos prejudiciais e obscurecer o papel dos negros americanos na luta da nação pela liberdade", informou o gabinete do prefeito em um comunicado.



Uma petição lançada por um artista local reuniu 12.000 assinaturas para remover a estátua, intitulada "Grupo de Emancipação".



Instalada em 1879 em uma praça na capital do estado de Massachusetts, a peça era uma réplica de uma estátua instalada em Washington em 1876.



Embora tenha sido financiada por um grupo composto em grande parte por ex-escravos, eles não tiveram a palavra final sobre o projeto do monumento, que deveria homenagear a proclamação de emancipação de Lincoln.



O 16º presidente dos Estados Unidos, apelidado de "Abe Honesto" e o "Grande Emancipador", baniu a escravidão com o decreto de 1863, em meio à Guerra Civil que havia sido desencadeada pela secessão de estados do sul com a intenção de manter a escravidão.



Na sequência de grandes manifestações raciais neste verão sobre o assassinato de um homem negro pela polícia em Minneapolis, estátuas de Christopher Colombus, Theodore Roosevelt e do general separatista Robert E Lee - foram removidas ou vandalizadas, inclusive em Boston, Nova York, e Washington.