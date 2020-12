América Latina e o Caribe superam 500 mil mortes por covid-19

A América Latina e o Caribe superaram meio milhão de mortes por covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com uma contagem feita pela AFP e com base em relatórios oficiais desta terça-feira (29).



Com 500.818 mortes, a região é a segunda mais atingida do mundo pela pandemia depois da Europa, que acumula 559.334 mortes. A América Latina soma 15,3 milhões de casos, de acordo com a contagem da AFP.



O país mais afetado na região continua sendo o Brasil, com 7.563.551 casos confirmados e 192.681 óbitos.



Com esses números, o país é o segundo do mundo com mais mortes pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos.



A Argentina iniciou sua campanha de vacinação contra a covid-19 nesta terça com o imunizante russo Sputnik V, se tornando o quarto país latino-americano a começar a vacinar sua população.



O México, a Costa Rica e o Chile estão aplicando a vacina do laboratório Pfizer desde a semana passada.