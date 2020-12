Guatemala pretende comprar sem intermediários vacinas contra a covid-19

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, anunciou nesta terça-feira (29) que tentará comprar diretamente cinco milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus do laboratório americano Moderna e 3,37 milhões da farmacêutica espanhola Covex para combater a pandemia.



"Na primeira semana de janeiro, enviarei uma iniciativa ao Congresso para que nos permita comprar diretamente as vacinas sem intermediários", disse o mandatário durante uma cerimônia por ocasião do 24° aniversário da assinatura do acordo de paz que pôs fim a 36 anos de guerra civil.



Neste sentido, explicou que os deputados devem aprovar, em troca uma iniciativa com o objetivo de lhe permitir elaborar "a normativa especial para superar os problemas que temos na lei e comprar diretamente as vacinas".



"Não se trata de comprá-la de intermediários, trata-se de comprá-la diretamente", insistiu.



Giammattei detalhou que a Moderna solicitaram-lhe cinco milhões de doses, o suficiente para vacinar 2,5 milhões de pessoas. A estas se somam as 3,37 milhões, que estariam esperando através do mecanismo Covax.



Segundo o presidente, nas próximas semanas seria concretizado o processo, seja com a Covex ou a Moderna para que as vacinas cheguem ao país centro-americano no menor tempo possível.



O dispositivo Covax, implantado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a GAVI, engloba 190 países, dos quais mais de 90 têm nível de renda baixa ou média.