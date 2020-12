As principais bolsas europeias fecharam com resultados divergentes nesta terça-feira, aproveitando o impulso dado pelo plano de recuperação americano e com a perspectiva de uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19.



Frankfurt caiu 0,21%, a 13.761,38 pontos. Paris subiu 0,42%, a 5.611,79 pontos. Londres fechou em alta de 1,55%, a 6.602,65 pontos.



LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC



TESCO



ROLLS-ROYCE HOLDINGS



LLOYDS BANKING GROUP



Twitter