Rússia convoca representantes da mídia considerados 'agentes do estrangeiro'

O serviço russo de controle das telecomunicações anunciou nesta terça-feira (29) ter convocado encarregados de veículos de imprensa, qualificados de "agentes do estrangeiro", com vistas a aplicar sanções por desrespeito às estritas obrigações impostas por um controverso estatuto.



"Representantes de meios (de comunicação) agentes do estrangeiro foram convocados e processos verbais por violações administrativas serão estabelecidas contra eles", informou o Roskomnadzor em um comunicado, sem explicitar quais empresas foram envolvidas.



A entidade russa de controle das telecomunicações diz que alguns que "agem como mídia do estrangeiro" seguem difundindo "seus conteúdos sem a autorização correspondente".



Na Rússia, as organizações ou os indivíduos "agentes do estrangeiro" devem, segundo lei que data de 2012, se registrar ante as autoridades, cumprir obrigações administrativas enfadonhas e indicar claramente este estatuto em suas publicações.



Os veículos Radio Free Europe e Voice of America, financiados pelos Estados Unidos, têm esse estatuto na Rússia.



O Roskomnadzor não informou quantos meios são abrangidos pelas sanções mencionadas e destacou que estas poderiam alcançar 500.000 rublos (5.500 euros).



Este anúncio ocorre enquanto os deputados russos aprovaram uma legislação mais estrita sobre pessoas e organizações, qualificadas de "agentes do estrangeiro".



Segundo as emendas, um indivíduo ou grupo que receber apoio material ou financeiro do exterior ou de organizações já consideradas "agentes do estrangeiro" poderá, a partir de agora, ser denominado desta forma, sem decisão da justiça.