Jornalista preso na Jordânia por artigo sobre a vacina é solto sob fiança

Um jornalista jordaniano, preso na semana passada por ter afirmado que funcionários poderiam ter sido vacinados sem um anúncio oficial, foi liberado sob pagamento de fiança, informou na terça-feira (29) uma fonte judicial.



"A Corte de Segurança do Estado respondeu favoravelmente nesta manhã (terça-feira) a um pedido de liberdade sob fiança do jornalista Jamal Haddad, editor do site de informação AlWakaai", declarou esta fonte que pediu anonimato à AFP.



O conselho do sindicato de jornalistas jordanianos havia apresentado a corte um pedido de liberdade, afirmou.



O procurador da Corte de Segurança do Estado havia ordenado a prisão na quinta-feira do jornalista por ter escrito que funcionários foram supostamente vacinados, segundo essa mesma fonte.



Haddad foi acusado de "pôr em perigo a segurança do país, provocar sedição e problemas de ordem pública".



Em 22 de dezembro, o site de informação AlWakaai havia publicado um artigo em que questionava se a vacina da Pfizer não havia chegado em segredo ao país e se altos funcionários do governo não haviam sido vacinados.



PFIZER



BioNTech