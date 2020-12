Ataque jihadista perto de depósito de gás no norte de Moçambique

Um grupo de jihadistas atacou nesta terça-feira (29) uma cidade perto de um megaprojeto de usina de gás no norte de Moçambique, uma região envolvida em uma sangrenta insurreição islâmica por três anos, disseram fontes coincidentes.



Membros de grupos armados que juraram lealdade ao grupo Estado Islâmico em 2019 atacaram de madrugada a pequena aldeia de Monjane, na província de Cabo Delgado, segundo fontes.



"Os habitantes se refugiaram na aldeia de Senga", situada no local da usina, a cerca de 5 km do ataque, segundo uma fonte de segurança que não conseguiu dar um balanço das vítimas.



Monjane já havia sido atacado por grupos armados há dois anos, quando em maio de 2018 dez pessoas, incluindo crianças, foram encontradas decapitadas.



A petrolífera francesa Total, envolvida no projeto, disse à AFP que está "monitorando de perto a situação em Cabo Delgado", sem confirmar o ataque.



Vários grupos armados, conhecidos localmente como Al Shabab ("A Juventude" em árabe), lançam ataques mortais desde outubro de 2017 nesta província predominantemente muçulmana.



Um total de 570 mil pessoas fugiram da violência, de acordo com o governo, incluindo 250.000 crianças, de acordo com o Unicef.