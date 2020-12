Equador participará de ensaios clínicos de vacina chinesa contra covid-19

Com cerca de 5 mil voluntários, o Equador fará parte dos testes clínicos da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela fabricante chinesa Anhui Zhifei Longcom, anunciou o ministro da Saúde, Juan Carlos Zevallos, nesta terça-feira (29).



A participação terá início em janeiro com o objetivo de verificar se esta vacina, que está na fase 3 dos testes, garante imunidade para "as 25 variantes do vírus que existem no país", afirmou o responsável em nota.



Zevallos lembrou que Quito também está negociando com a Anhui Zhifei Longcom um processo de transferência de tecnologia para a fabricação de suas vacinas, inclusive a que imuniza contra o novo coronavírus, em território equatoriano.



O Equador, com 17,5 milhões de habitantes, registra quase 210.000 casos e 14.000 óbitos por covid-19, entre confirmados e prováveis.



O país, que planeja imunizar 60% de sua população, já aprovou o uso da vacina da qual espera receber as primeiras 50 mil doses em janeiro.



Diante de um aumento na taxa de infectados devido às aglomerações nos feriados de Natal e Ano Novo, o governo decretou novamente um estado de exceção por um mês, que inclui toque de recolher e lei seca de seis horas ao dia.



Também ordenou que os funcionários do governo federal trabalhassem remotamente e demandou que as demais funções e entidades estaduais acatem a medida.



O Equador manteve as aulas suspensas e suas fronteiras terrestres fechadas desde março, depois de declarar o primeiro caso de covid-19 em 29 de fevereiro.



