Grupos armados fazem exercício militar conjunto em Gaza

Grupos armados palestinos fizeram nesta terça-feira (29), pela primeira vez, exercícios militares conjuntos na Faixa de Gaza, incluindo lançamentos de foguetes ao mar, para marcar o aniversário da guerra de 2008 com Israel - informaram fontes palestinas.



Esta operação, que se estendeu por várias horas em todo enclave palestino e reuniu uma dezena de grupos armados, "tem como objetivo reforçar as capacidades dos combatentes a qualquer momento e em qualquer circunstância", declarou um porta-voz das brigadas Al-Quds, braço armado da Jihad Islâmica, em entrevista coletiva na cidade de Gaza.



Apresentado como o primeiro deste tipo, o treino ressalta "a unidade de todas as facções da resistência" ao inimigo israelense, completou o porta-voz.



Israel "tem que entender que a simples ideia de uma expedição contra nosso povo enfrentará toda força e unidade possíveis", frisou.



Em 27 de dezembro de 2008, o Estado hebreu lançou uma ofensiva aérea e terrestre para pôr fim aos lançamentos de foguetes deste enclave. Na operação, intitulada "Chumbo Fundido", morreram 1.440 palestinos e 13 israelenses.