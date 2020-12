Moscou registra grande aumento de mortes por covid-19 em novembro

A mortalidade de covid-19 em Moscou acelerou 27% em novembro, em relação a outubro - anunciaram as autoridades da capital russa nesta terça-feira (29), as quais continuam a se opor à aplicação do confinamento.



Em novembro, Moscou registrou 4.542 mortes pelo novo coronavírus em comparação com 3.573 em outubro, e 1.569, em setembro, de acordo com o Departamento de Saúde da cidade.



A covid-19 foi a causa de uma em cada três mortes na capital russa no mês passado.



Moscou, como grande parte da Rússia, decidiu não confinar a população, apesar da aceleração da epidemia desde setembro, a fim de preservar a economia.



As autoridades russas estão apostando no atendimento ao paciente, aumentando o número de leitos e implantando sua vacina, a Sputnik V, para conter a pandemia.



Na capital russa, as restrições se limitaram ao fechamento de bares e de restaurantes às 23h, imposição de teletrabalho para um terço dos funcionários e uso obrigatório de máscaras e luvas em locais públicos fechados.



Os dados demográficos foram divulgados na segunda-feira, afirmando que a Rússia registrou mais de três vezes mais mortes por covid-19 do que o anunciado anteriormente.



O órgão estatístico Rosstat e a vice-primeira-ministra da Saúde, Tatiana Gólikova, relataram cerca de 186.000 mortes por covid-19 entre janeiro e novembro, enquanto o site oficial do governo informa menos de 56.000.



Os números da Rosstat colocam a Rússia em terceiro lugar no mundo em mortes, atrás de Estados Unidos e Brasil.