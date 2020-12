A volta das novelas em meio à pandemia

Dezenas de camponeses de máscara permanecem imóveis ao sol do meio-dia em uma plantação de café no centro da Colômbia. De repente, uma voz exclama: "Tire a máscara, vamos gravar!". As novelas ressuscitam em uma das grandes referências do setor na América Latina, após a paralisação pela pandemia.



"Café com aroma de mulher", uma adaptação da famosa novela escrita nos anos 1990 pelo colombiano Fernando Gaitán, está sendo gravada no município de Chinchiná, Caldas, centro-oeste do país.



As novelas são produzidas com assepsia, testes de coronavírus, lotação restrita nos sets de gravação, máscaras, roupas antivirais, orçamentos apertados pela crise e um risco permanente, fatores muito distantes do romantismo que caracteriza suas histórias.



Todos os cuidados se fazem necessários em um contexto, onde o distanciamento social enfrenta suas dificuldades, pela natureza próprias das produções audiovisuais. Maquiadores, figurinistas e atores dependem da proximidade física para fazer seu trabalho, e dezenas de pessoas se aglomeram no estúdio para iluminar e gravar cada sequência.



Dada a impossibilidade de distanciamento, toda a equipe de "Café" é submetida a um teste de PCR às segundas-feiras.



Embora a maioria durma na fazenda onde a novela é filmada, a filmagem não é uma bolha. Todos podem sair nos dias de folga para ver suas famílias.



Segundo produtora-executiva de "Café", Yalile Giordanelli, o teste regular tem "custos enormes", mas é necessário: um contágio poderia forçar o isolamento de alguns dos atores e atrasar toda produção, a um preço ainda maior.



- Demissões



Em maio, quando o país atravessava o segundo mês de um bloqueio que paralisou as filmagens, o dia do retorno das gravações ainda parecia muito remoto.



"Quando pudermos realmente começar a gravar é porque tudo passou, porque tem uma vacina", disse à AFP à época Guillermo Restrepo, assessor da presidência do canal RCN, onde esta novela será exibida.



Em setembro, no entanto, as restrições impostas pelo governo desde 25 de março foram flexibilizadas, e as produtoras iniciaram uma retomada gradual aos estúdios, sob rígidos protocolos.



Hoje, a Colômbia acumula 1,5 milhão de casos de covid-19, com mais de 42.000 mortes.



Segundo a Associação Nacional de Meios de Comunicação, o confinamento ordenado pelo governo no final de março obrigou a RCN e sua concorrente Caracol a paralisarem 38 produções.



Muitos dos 270 funcionários de "Café" estavam gravando quando a notícia caiu como uma bomba.



"Disseram para recolhermos tudo, para ir para casa, mas naquela época era provisório (...) Com o passar do tempo, foi ficando um pouco desolador", lembra a maquiadora Adriana Ortiz.



Segundo ela, o canal manteve o contrato durante os meses de inatividade, embora com salário reduzido.



Vários de seus colegas não tiveram a mesma sorte. De acordo com o Departamento Administrativo Nacional de Estatística, o setor de artes e entretenimento foi um dos mais afetados pela pandemia. No total, 203.000 empregos foram destruídos entre outubro de 2019 e o mesmo mês de 2020.