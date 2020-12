Argentina começa a vacinar contra covid; presidente vê população confiante

A Argentina começou às 9 horas desta terça-feira, 29, a executar seu plano de vacinação contra a covid-19, como previsto, informa a agência estatal Télam, a partir da distribuição de 300 mil doses da vacina russa Sputnik V. "Nesta primeira etapa, as vacinas se destinarão ao pessoal de saúde", esclarece a agência.



O presidente Alberto Fernández afirmou que a população local "tem muita confiança" no imunizante e que todos desejam ser vacinados.



Para Fernández, há uma disputa "muito perversa, dura e infame" entre os países, "na qual uns desacreditam os outros" nessa questão. "Há uma guerra comercial desatada e, como o mundo deseja essa vacina, também uma disputa geopolítica sobre quem impõe sua vacina", criticou.



De acordo com o Ministério da Saúde, a Argentina já fechou acordos que permitirão vacinar 26 milhões de pessoas, em um país de pouco mais de 44 milhões de habitantes.



Buenos Aires celebrou acordos com o governo russo, a AstraZeneca e também com o fundo Covax, da Organização das Nações Unidas, segundo a administração local.