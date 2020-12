Argentina inicia campanha de vacinação contra COVID-19 com a Sputnik V

(foto: Ministério da Saúde da Argentina/ Divulgação)

A Argentina iniciou uma campanha de vacinação contra a COVID-19 com a aplicação da Sputnik V e se tornou o primeiro país da América Latina a inocular suacom o imunizante do laboratório russo Gamaleya.A campanha começou de formaem todo o país e tem como prioridade a vacinação voluntária dos profissionais da saúde em uma primeira etapa.O presidente Alberto Fernández afirmou que a população local 'tem muita confiança' no imunizante e quedesejam ser. Para ele, há uma disputa 'muito perversa, dura e infame' entre os países, 'na qual uns desacreditam os outros' nessa questão. "Há uma guerra comercial desatada e, como o mundo deseja essa vacina, também uma disputa geopolítica sobre quem impõe sua vacina", criticou."A ideia é começar a vacinação com os que estão maisao risco. É realmente épico fazer a maior campanha de vacinação da Argentina comde acesso", disse o ministro da Saúde Ginés González García, ao iniciar o processo no Hospital Posadas de Buenos Aires.Neste hospital, a médica de UTI Flavia Loiacono foi apessoa a receber a Sputnik V.A Argentina é o quarto país latino-americano que começa a vacinação contra a COVID-19, depois do México, Costa Rica e Chile, que aplicam a vacina doPfizer."Teremos que continuar nos cuidando porque, até que a vacina faça efeito em nível, vão passar alguns meses", alertou o ministro. A Sputnik V prevê uma segunda dose para ser aplicada 21 dias após a primeira.A primeira remessa com 300.000 doses chegou da Rússia na Argentina em 24 de dezembro. O acordo com a Rússia contempla outras 19,7 milhões de doses que serão entregues entre janeiro e fevereiro, com ade comprar mais 5 milhões.Para imunizar sua população, a Argentina lançou umaque contará com 116.000 enfermeiros em 7.749 estabelecimentos e a colaboração de outros 10.000 voluntários.O país registra desde março mais de um milhão e meio de contágios e 42.868 mortos.Além deste acordo, a Argentina assinou também outros de fornecimento de vacinas com a Universidade de Oxford associada com a farmacêutica AstraZeneca e com oCovax da Organização Mundial da Saúde (OMS). Também negocia a chegada do produto do laboratório Pfizer.O governo de Alberto Fernández planeja adquirir um total de 51 milhões de doses decontra a COVID-19.