Rússia amplia sanções contra autoridades da Alemanha

A Rússia ampliou nesta terça-feira as sanções contra autoridades alemãs, em represália a medidas similares adotadas contra Moscou pela União Europeia (UE) após acusações de um ciberataque ao Parlamento da Alemanha em 2015.



"Em resposta às ações destrutivas por parte da UE, Moscou tomou a decisão de ampliar a lista de cidadãos alemães proibidos de entrar em território russo", anunciou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado, sem informar quantas pessoas nem as identidades das pessoas afetadas.



Moscou afirmou apenas que são "altos funcionários das agências de segurança e inteligência alemãs, integradas ao sistema do ministério da Defesa da Alemanha".



As medidas russas são uma represália às sanções da UE adotadas em outubro contra o diretor da inteligência militar russa (GRU), Igor Kostyukov, e um de seus oficiais, Dmitri Badin, acusados de envolvimento em um ciberataque contra o Bundestag em abril e maio de 2015, que perturbou o funcionamento da instituição durante vários dias.