O desemprego no Brasil caiu de 14,6% no trimestre julho-setembro para 14,3% em agosto-outubro, após nove aumentos e três recordes históricos sucessivos provocados pela pandemia de coronavírus, informaram fontes oficiais nesta terça-feira (29).



Em agosto-outubro, o Brasil contava com 14,1 milhões de pessoas em busca de trabalho, informou o instituto oficial de estatísticas IBGE.