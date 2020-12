Morre, aos 98, o estilista francês Pierre Cardin

Estilista francês morreu nesta terça-feira (29) aos 98 anos. (foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP )

Le chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos, les Secrétaires perpétuels ainsi que les membres de l'Institut ont la tristesse d%u2019apprendre la disparition de Pierre Cardin, membre de l%u2019@AcadBeauxarts. https://t.co/7LlbZjj5QR — Institut de France (@InstitutFrance) December 29, 2020

O estilista francês, profissional visionário e pioneiro do prêt-à-porter, morreu nesta terça-feira (29), aos 98 anos. A informação foi confirmada pela Academia de Belas-Artes da França, instituição do qual ele era membro desde 1992."Os membros da Academia de Belas-Artes estão muito tristes em anunciar a morte do colega Pierre Cardin, eleito em 12 de fevereiro de 1992", diz o texto postado no Twitter.