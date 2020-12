Grupos armados organizam exercício militar conjunto em Gaza

Grupos armados palestinos realizaram nesta terça-feira pela primeira vez exercícios militares conjuntos na Faixa de Gaza, incluindo lançamentos de foguetes ao mar, para recordar o aniversário da guerra de 2008 com Israel.



A operação, que durou várias horas e reuniu uma dezena de grupos armados, "têm como objetivo reforçar as capacidades dos combatentes a qualquer momento e circunstância", afirmou na cidade de Gaza um porta-voz das brigadas Al-Quds, o braço armado da Jihad Islâmica.



Este exercício, apresentado como o primeiro do tipo, destaca "a unidade de todas as facções da resistência ao inimigo israelense", afirmou o porta-voz, que estava com o rosto coberto.



Israel "tem que entender que a simples ideia de uma expedição contra nosso povo enfrentará toda a força e unidade possíveis", completou.



Foguetes foram lançados em direção ao Mar Mediterrâneo, segundo imagens divulgadas pela Al-Aqsa TV, canal de televisão do Hamas, movimento islâmico armado que governa Gaza desde 2007 e cujo braço armado, as brigadas al-Qassam, participou no exercício.



Israel iniciou em 27 de dezembro de 2008 uma vasta ofensiva aérea, e depois terrestre, para acabar com os lançamentos de foguetes a partir deste território. A operação terminou com 1.440 palestinos e 13 israelenses mortos.



Desde então, Hamas e Israel travaram mais duas guerras (2012, 2014).