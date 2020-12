De luto, cisne interrompe circulação de trens na Alemanha

Um cisne que estava de luto pela morte de seu companheiro, e que pousou sobre trilhos na Alemanha, atrasou cerca de vinte trens por quase uma hora, até que foi retirados pelos bombeiros, anunciou a polícia local.



Os dois pássaros pousaram na linha de alta velocidade que conecta Kassel a Göttingen, no centro da Alemanha, "durante uma excursão", segundo um comunicado da polícia de Kassel.



Um dos dois pássaros morreu, provavelmente eletrocutado por um cabo de força, de acordo com a descrição dos fatos, ocorridos no dia 23 de dezembro, mas divulgados nesta segunda-feira.



Seu companheiro, entristecido, permaneceu ao lado do pássaro falecido e ignorou os gritos dos oficiais, que tentavam espantar o animal para longe dos trilhos.



No fim, bombeiros com equipamentos especiais tiveram que ser enviados ao local. Eles conseguiram remover o cisne morto e seu companheiro, são e salvo, da área. O cisne resgatado foi solto no rio Fulda.



Vinte e três trens tiveram as viagens atrasadas em cerca de 50 minutos durante a operação de resgate, de acordo com o comunicado.



Segundo a Sociedade Real Britânica para a Proteção de Aves, os cisnes tentam ficar com o mesmo parceiro por toda a vida.