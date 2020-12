Mundo corre para vacinação

O ano de 2021 se aproxima, mas os olhos da população mundial continuam voltados à vacinação contra a COVID-19. Enquanto o Brasil ainda não tem data para início, 45 países ao redor do globo já começaram a proteger suas populações. Além deles, a vizinha Argentina e a Irlanda iniciam o processo para frear o novo coronavírus hoje. Já a Holanda é a única integrante da União Europeia que só dá o pontapé inicial no uso das ampolas em janeiro.





Entre as diversas vacinas produzidas, aquela elaborada pela parceria entre a Pfizer e a BioNTech é a mais adotada pelos países: 40 nações diferentes adotaram essa imunização. Também já foram usadas “agulhas” fabricadas na China (Sinovac e Sinopharm), Rússia (Sputnik V) e Estados Unidos (Moderna).





Na América do Norte, os Estados Unidos começaram sua vacinação no último dia 14 a partir do produto desenvolvido pela Pfizer/BioNTech. Cinco dias depois, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), localizado em Atlanta, também autorizou o uso do imunizante produzido pela Moderna. São 300 milhões de doses somando as duas marcas.





A União Europeia iniciou a vacinação com o imunizante da Pfizer/BioNTech no domingo em 25 dos 27 países-membros. O acordo entre as empresas e a UE é para o fornecimento de 300 milhões de doses. Saído recentemente da UE, o Reino Unido começou sua vacinação no último dia 8, por meio da proteção desenvolvida pela Pfizer/BioNTech. O pedido do conjunto de países formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte é para o fornecimento de 40 milhões de doses.