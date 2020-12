Biden diz que Pentágono estagnou a transição, apresentando riscos

O presidente eleito Joe Biden disse nesta segunda-feira (28) que os nomeados de Donald Trump no Pentágono estavam protelando a transição e alertou que os Estados Unidos enfrentam riscos de segurança como resultado.



Depois que ele e a vice-presidente eleita Kamala Harris foram informados por suas equipes de transição sobre a segurança nacional, Biden disse que nomeados políticos no Pentágono, bem como no Escritório de Administração e Orçamento, colocaram "barreiras".



"No momento, simplesmente não estamos obtendo todas as informações de que precisamos do atual governo nas principais áreas de segurança nacional", disse Biden após o briefing.



"Não é nada menos que, a meu ver, irresponsabilidade."



Biden disse que busca "uma imagem clara" da equipe de transição sobre as posições das tropas americanas em todo o mundo.



"Precisamos de total visibilidade do planejamento orçamentário em andamento no Departamento de Defesa e em outras agências para evitar qualquer janela de confusão ou recuperação que nossos adversários possam tentar explorar", disse Biden.



Trump se recusou a reconhecer a eleição de 3 de novembro, que Biden venceu por cerca de sete milhões de votos e por 306-232 no Colégio Eleitoral. O presidente fez alegações infundadas de fraude generalizada.



O governo Trump causou preocupação ao abalar a liderança do Pentágono desde a eleição, incluindo demitir o secretário de defesa Mark Esper, que se distanciou do uso da força pelo presidente contra manifestantes antirracismo desarmados no início deste ano.



O novo secretário de defesa interino de Trump, Chris Miller, disse que o governo concordou com o pessoal de Biden em pausar as instruções para a temporada de festas, uma afirmação que a nova equipe qualificou como falsa.



A mobilização de última hora de leais a Trump no Pentágono ocorre em meio a altas tensões com o Irã, que Trump culpou por um ataque contra a embaixada americana no Iraque antes do aniversário do assassinato em Bagdá de um importante general iraniano pelos EUA.